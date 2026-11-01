北领地计划取消为自然保留的水资源——《卫报》

澳大利亚北领地政府计划取消一项法律要求，即在水资源分配计划中为维持河流、泉水、湿地及其他依赖水的生态系统预留水资源。据《卫报》报道，这些变化将涉及确定可供工业使用的地下水和地表水数量的规则。

拟议变更

该法案还规定取消一项规则，即工业用水总量不得超过每份水资源分配计划中设定的限额。此外，水资源管理须符合此类计划的要求也可能被取消。

环保组织表示，该文件还将削弱对“估算可持续取水量”的定义——即可以从水资源中取用或使用的水量。这些变化是更广泛方案的一部分，该方案还涉及海洋污染、遗产保护和采掘业相关立法。

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环保人士和当局的反应

荒野协会首席执行官柯斯蒂·豪伊称，这项倡议“即使对于北领地的CLP政府而言也很极端”，并呼吁联邦环境部长默里·瓦特在法案获得通过的情况下，不要向该领地提供联邦水资源项目资金。

代表北领地南部原住民的中央土地委员会认为，政府正试图暗中取消在水资源使用和管理方面最后的保障措施。其执行主任莱斯·特纳还援引高等法院的一项裁决：该法院于8月撤销了北领地政府向Singleton Station发放许可证的决定，并认定该决定违法。

北领地环境部长约书亚·伯戈因否认该法案会拆除环境保障措施。他表示，有关环境评估和许可、采掘许可证、污染控制、水资源规划及遗产保护的关键法律框架仍然有效。

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