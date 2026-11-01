В Южной Африке бывший президент Кгалема Мотланте, возглавлявший избирательный комитет Африканского национального конгресса (АНК), заявил, что партия соблюла все внутренние процедуры и механизмы проверки при отборе кандидатов. Он выступил на полях Форума инклюзивного роста в Дракенсберге, который проводит его фонд, сообщает TimesLIVE.

Рассмотрение кандидатур в несколько этапов

По словам Мотланте, кандидатов выдвигали отделения партии, после чего их рассматривали общественные структуры, региональные органы и провинциальные комитеты. Если по поводу кандидатуры возникали разногласия, преобладала позиция общины.

После этого претенденты проходили собеседования и проверку. Провинциальные исполнительные комитеты утверждали списки, которые передавались в расширенный национальный исполнительный комитет АНК, где были представлены провинции. Мотланте признал, что процедура требует много времени, однако настаивал: все предусмотренные этапы были пройдены.

Его заявление прозвучало на фоне жалоб членов АНК, которые считали, что их несправедливо исключили из списков кандидатов.

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Подача списков в избирательную комиссию

Мотланте также прокомментировал проблемы с регистрацией, из-за которых кандидаты АНК могли не попасть в избирательные бюллетени. По его словам, списки 97% кандидатов в округах были поданы в Избирательную комиссию Южной Африки в соответствии с установленными требованиями.

В то же время имена 181 кандидата по пропорциональной системе и в округах были загружены на сайт комиссии, но процедура не была завершена нажатием кнопки подачи. Мотланте подчеркнул, что загрузка списка и его официальная подача — разные действия. По его словам, ситуацию в итоге рассмотрел Конституционный суд, который разъяснил различные способы подачи списков кандидатов.

Отделения и молодежь

Экс-президент также призвал АНК возобновлять работу местных отделений и поддерживать постоянный контакт с общинами, а не активизироваться только накануне выборов. По его мнению, это уменьшило бы необходимость расходов на срочную мобилизацию, футболки, билборды и другие агитационные материалы. Мотланте добавил, что партии необходимо вкладывать средства в политическое образование и подготовку младших поколений.

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