W Republice Południowej Afryki były prezydent Kgalema Motlanthe, który stał na czele komitetu wyborczego Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), oświadczył, że partia przestrzegała wszystkich wewnętrznych procedur i mechanizmów weryfikacji podczas doboru kandydatów. Wystąpił na marginesie Forum Inkluzywnego Wzrostu w Drakensbergu, organizowanego przez jego fundację, informuje TimesLIVE.

Rozpatrywanie kandydatur na kilku etapach

Jak powiedział Motlanthe, kandydatów zgłaszały struktury terenowe partii, po czym ich kandydatury rozpatrywały struktury społeczne, organy regionalne i komitety prowincjonalne. Jeśli w sprawie kandydatury pojawiały się rozbieżności, decydujące było stanowisko społeczności.

Następnie kandydaci przechodzili rozmowy kwalifikacyjne i weryfikację. Prowincjonalne komitety wykonawcze zatwierdzały listy, które przekazywano do rozszerzonego krajowego komitetu wykonawczego ANC, w którym reprezentowane były prowincje. Motlanthe przyznał, że procedura zajmuje dużo czasu, jednak podkreślił, że przeszły wszystkie przewidziane etapy.

Jego wypowiedź padła wśród skarg członków ANC, którzy uważali, że niesprawiedliwie wykluczono ich z list kandydatów.

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Składanie list do komisji wyborczej

Motlanthe skomentował także problemy z rejestracją, przez które kandydaci ANC mogli nie znaleźć się na kartach do głosowania. Według niego listy 97% kandydatów w okręgach złożono do Komisji Wyborczej Republiki Południowej Afryki zgodnie z ustalonymi wymogami.

Jednocześnie nazwiska 181 kandydatów w systemie proporcjonalnym i w okręgach przesłano na stronę internetową komisji, lecz procedury nie zakończono kliknięciem przycisku złożenia. Motlanthe podkreślił, że przesłanie listy i jej formalne złożenie to różne działania. Jak powiedział, sprawą ostatecznie zajął się Trybunał Konstytucyjny, który wyjaśnił różne sposoby składania list kandydatów.

Struktury terenowe i młodzież

Były prezydent wezwał również ANC do przywrócenia działalności lokalnych struktur terenowych i utrzymywania stałego kontaktu ze społecznościami, zamiast aktywizowania się tylko przed wyborami. Jego zdaniem zmniejszyłoby to potrzebę wydatków na pilną mobilizację, koszulki, billboardy i inne materiały wyborcze. Motlanthe dodał, że partia musi inwestować w edukację polityczną i przygotowanie młodszych pokoleń.

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