在南非，曾任非洲人国民大会（ANC）选举委员会主席的前总统卡莱马·莫特兰特表示，该党在遴选候选人时遵守了所有内部程序和核查机制。据TimesLIVE报道，他是在由其基金会举办的德拉肯斯堡包容性增长论坛期间发表上述讲话的。

分多个阶段审议候选人

莫特兰特表示，候选人由党的基层支部提名，随后由社区组织、地区机构和省级委员会审议。如果围绕某一候选资格出现分歧，则以社区的立场为准。

之后，候选人接受面试和核查。省级执行委员会批准名单，并将其提交给扩大的非国大全国执行委员会，各省在该委员会中均有代表。莫特兰特承认，这一程序需要大量时间，但坚持表示，所有规定阶段均已完成。

他的声明是在一些非国大成员提出投诉的背景下作出的，这些成员认为自己被不公平地排除在候选人名单之外。

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向选举委员会提交名单

莫特兰特还就登记问题发表评论，这些问题可能导致非国大候选人无法进入选票。他表示，选区内97%的候选人名单已按照既定要求提交给南非选举委员会。

与此同时，比例代表制和选区中的181名候选人的姓名被上传至委员会网站，但没有通过点击提交按钮完成程序。莫特兰特强调，上传名单和正式提交名单是不同的行为。他表示，该问题最终由宪法法院审理，法院说明了提交候选人名单的不同方式。

基层支部与青年

这位前总统还呼吁非国大恢复地方基层支部的工作，并与社区保持持续联系，而不是只在选举前活跃起来。他认为，这将减少在紧急动员、T恤、广告牌和其他竞选材料上的支出需求。莫特兰特补充说，该党需要投资于政治教育和年轻一代的培养。

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