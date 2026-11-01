利比亚领导人讨论举行选举的条件——阿纳多卢通讯社

利比亚总统委员会主席穆罕默德·阿尔-门菲与最高国务委员会主席穆罕默德·塔卡拉讨论了推动达成全国政治解决方案的努力，该方案将为举行选举铺平道路。据阿纳多卢通讯社援引总统委员会声明报道。

政治进程的条件

双方审议了政治局势以及为恢复政治进程创造条件的努力。会议还讨论了达成全面全国解决方案以及推进总统和议会选举的问题。

阿尔-门菲和塔卡拉强调，有必要保护司法系统及其独立性，并使其免受任何干预或政治影响。总统委员会在声明中称，司法权是国家稳定的宪法支柱，也是法治、权利和自由的保障。

司法系统的作用

两位领导人还表示，维护主权国家机构的统一和独立十分重要。他们呼吁尊重这些机构依法确定的权限，以避免相互竞争的决定，或在政治争端中利用这些机构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

周三，“4+4”对话委员会同意扩大与司法系统不同组成部分的磋商。目标是实现其统一，并确保其在支持总统和议会选举中发挥作用。

4+4委员会的工作

该委员会自2026年4月起在联合国协助下举行谈判，试图打破政治僵局并推进联合国路线图，其中包括选举和统一行政权力问题。委员会由民族团结政府和该国东部地区武装力量总司令部各四名代表组成。

8月30日，与会者同意恢复国家高级选举委员会理事会的组成，并在统一行政权力和统一国家机构的条件下，确定不超过24个月内举行总统和议会选举的时间表。

关注我们在