По меньшей мере 12 мирных жителей погибли в результате удара беспилотника в городе Рама в регионе Тыграй на севере Эфиопии. Еще несколько человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии, сообщает Anadolu Agency.

Люди собирали рассыпанное сорго

Атака произошла в пятницу, когда жители Рамы собирали сорго, рассыпанное на дороге. Его перевозил грузовик для местных торговцев, который был поврежден во время удара в четверг вечером.

Местные источники сообщили эфиопскому изданию Addis Standard, что 12 человек погибли на месте, а еще несколько получили ранения. Проект Armed Conflict Location & Event Data Project, отслеживающий насилие в мире, также задокументировал атаку, зафиксировав 12 погибших, раненых и повреждение имущества.

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Усиление боевых действий

Инцидент произошел на фоне возобновления боев в Тыграе и обеспокоенности безопасностью мирных жителей из-за применения беспилотников. Ранее в октябре отдельные удары дронов в Медебай-Терере унесли жизни семи мирных жителей, в том числе восьмилетней девочки, еще шесть человек получили ранения.

В других атаках в районе Хинтало также сообщалось о гибели мирных жителей, среди которых был двухлетний ребенок. В четверг удар по лагерю для перемещенных лиц Hayiq Jari 2 Turk в соседнем регионе Амхара убил не менее 16 мирных жителей и ранил 22 человека.

Конфликт на севере Эфиопии также усилил напряженность в отношениях с Эритреей. Аддис-Абеба обвинила ее в поддержке вооруженных группировок и вводе войск в Тыграй, тогда как Эритрея отвергла эти обвинения.

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