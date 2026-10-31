В бутанском городе Гелепху 1 ноября планируют одновременно возвести 108 джангчуб-чортенов — ступ просветления. В большинство из них должны поместить буддийские реликвии, происхождение которых связывают с Индией, сообщает The Hindu.

Ступы будут строить вдоль 12-километрового участка реки Мау-Чху. Согласно проекту, высота каждого сооружения составит 15 метров, а расстояние между ними — 108 метров.

Реликвии и проект

Центральный монастырский орган Бутана сообщил, что буддисты из Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Бутана пожертвовали сотни реликвий — преимущественно кости и волосы. По словам Чотена Дорджи, главного секретаря одного из наставников монастырского органа, Малайзия передала три набора по 108 реликвий Будды, просветленных святых и почитаемых лам. Еще много реликвий поступило из Таиланда, и большинство из них, по его словам, были определены как происходящие из Индии.

Реликвии являются частью «зунга» — сакрального наполнения, которое в буддийской традиции олицетворяет просветленные тело, речь и ум Будды. В него также могут входить танки, статуи, драгоценные камни, свитки с мантрами и другие священные предметы.

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Духовная основа города

Одновременное строительство ступ должно стать духовной основой Gelephu Mindfulness City — проекта, который король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук видит как глобальный экономический центр, ориентированный на духовность. Гелепху расположен примерно в 240 километрах к юго-юго-востоку от Тхимпху и граничит с индийским округом Чиранг в штате Ассам.

Король объявил о проекте 108 26 февраля, назвав его испытанием национального характера, а не только попыткой установить мировой рекорд. В нем должны принять участие 40 тысяч подготовленных волонтеров. Ориентировочная стоимость одной ступы составляет 200 тысяч долларов, а средства на проект поступали от людей, семей, общин и учреждений из разных стран.

В Бутане 1 ноября отмечают День нисхождения Будды с небес и День матери. На эту дату также приходится 18-я годовщина коронации Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука.

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