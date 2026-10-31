不丹计划建造108座供奉印度相关舍利的佛塔——《印度教徒报》

不丹城市盖莱普11月1日计划同时建造108座菩提佛塔——即觉悟之塔。其中大多数将安放与印度有关联的佛教舍利，《印度教徒报》报道。

这些佛塔将沿毛楚河一段长12公里的河段修建。根据项目规划，每座建筑高15米，彼此间距为108米。

舍利与项目

不丹中央僧团机构表示，来自马来西亚、新加坡、台湾、泰国和不丹的佛教徒捐赠了数百件舍利——主要是骨骼和头发。据该僧团机构一名导师的首席秘书乔滕·多吉称，马来西亚移交了三套舍利，每套包含108件佛陀、觉悟圣者和受尊崇喇嘛的舍利。还有许多舍利来自泰国，其中大多数据他说被认定为源自印度。

这些舍利是“zung”的一部分——这是一种神圣装藏，在佛教传统中象征佛陀觉悟的身、语、意。其中还可包括唐卡、雕像、宝石、写有真言的卷轴及其他神圣物品。

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城市的精神基础

同时建造这些佛塔，旨在成为盖莱普正念城市的精神基础。这一项目被不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克设想为一个以精神性为导向的全球经济中心。盖莱普位于廷布东南偏南约240公里处，与印度阿萨姆邦的奇朗县接壤。

国王于2月26日宣布108项目，称其是对民族品格的考验，而不仅仅是一次创下世界纪录的尝试。该项目将有4万名受过培训的志愿者参与。每座佛塔的估计成本为20万美元，项目资金来自不同国家的个人、家庭、社区和机构。

不丹于11月1日庆祝佛陀自天降临日和母亲节。这一天也是吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克加冕18周年。

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