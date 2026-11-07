由丹麦奥胡斯大学领导的研究人员得出结论，在超过2000万年的时间里，欧洲占主导地位的并非连片的茂密森林，而是由疏林、草地、灌丛和开阔草本区域构成的镶嵌景观。ScienceDaily报道了这项发表于《Biological Conservation》期刊的研究结果。

从中新世到前工业时代的证据

科学家分析了从约2300万年前开始的中新世到前工业时期的古生态数据。他们结合了化石花粉和植物遗存、古代火灾留下的木炭、食草动物牙齿和骨骼中的化学痕迹，以及化石昆虫和哺乳动物，还有沉积物中的古代环境DNA。

作者认为，这一综合证据不仅能够评估植被组成，还能评估生态系统的变化及动物对其的影响。镶嵌景观存在于与如今欧洲许多地区相似的温带气候中，也存在于更温暖和更寒冷的时期。

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大型食草动物的作用

维持开放空间的重要因素是大型食草动物——大象、犀牛、原牛和野牛。这些动物的放牧、啃食灌木以及移动时对土壤的扰动，抑制了树木和灌木对土地的侵占，为禾草和野花创造了条件。

研究人员指出，现代欧洲生态系统缺少这种影响：许多大型野生食草动物已经消失，而传统的粗放放牧在许多地区于过去一个世纪中衰落。作者认为，自然恢复不应被简化为营造连片森林，因为这可能会减少欧洲物种历经数百万年适应的栖息地多样性。

相反，科学家建议维持开放草地、稀疏森林和由自然放牧塑造的区域相结合的格局。他们还将古代开放景观与一些物种的进化历史联系起来，这些物种如今常被视为农业用地的典型物种，包括云雀、寒鸦、欧洲仓鼠和野罂粟。

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