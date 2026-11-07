Исследователи под руководством Орхусского университета в Дании пришли к выводу, что на протяжении более 20 миллионов лет в Европе преобладали не сплошные густые леса, а мозаика редколесий, лугов, кустарников и открытых травянистых участков. О результатах работы, опубликованной в журнале Biological Conservation, сообщает ScienceDaily.

Свидетельства от миоцена до доиндустриальной эпохи

Ученые проанализировали палеоэкологические данные от миоцена, начавшегося около 23 миллионов лет назад, до доиндустриального периода. Они объединили данные ископаемой пыльцы и остатков растений, древесного угля от древних пожаров, химических следов в зубах и костях травоядных животных, а также ископаемых насекомых и млекопитающих и древней экологической ДНК из отложений.

По выводу авторов, такой комплекс доказательств позволяет оценивать не только состав растительности, но и изменения экосистем и влияние животных на них. Мозаичные ландшафты существовали при умеренном климате, похожем на современный во многих частях Европы, а также в более теплые и более холодные периоды.

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Роль крупных травоядных

Важным фактором поддержания открытых пространств были крупные травоядные — слоны, носороги, туры и бизоны. Выпас, поедание кустарников и нарушение почвы при передвижении этих животных сдерживали зарастание территорий деревьями и кустарниками, создавая условия для трав и полевых цветов.

Исследователи отмечают, что современным европейским экосистемам не хватает такого воздействия: многие крупные дикие травоядные исчезли, а традиционный экстенсивный выпас во многих регионах пришел в упадок в течение последнего столетия. По мнению авторов, восстановление природы не должно сводиться к созданию сплошных лесов, поскольку это может сокращать разнообразие сред обитания, к которым европейские виды адаптировались на протяжении миллионов лет.

Вместо этого ученые предлагают поддерживать сочетание открытых лугов, редких лесов и участков, сформированных естественным выпасом. Они также связывают древние открытые ландшафты с эволюционной историей видов, которые сейчас часто считают типичными для сельскохозяйственных угодий, в частности жаворонков, галок, европейского хомяка и диких маков.

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