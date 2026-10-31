W bhutańskim mieście Gelephu 1 listopada planowane jest jednoczesne wzniesienie 108 dżangczub-czortenów — stup oświecenia. W większości z nich mają zostać umieszczone buddyjskie relikwie, których pochodzenie wiązane jest z Indiami, informuje The Hindu.

Stupy będą budowane wzdłuż 12-kilometrowego odcinka rzeki Mau Chhu. Zgodnie z projektem każda budowla będzie miała 15 metrów wysokości, a odległość między nimi wyniesie 108 metrów.

Relikwie i projekt

Centralny Organ Monastyczny Bhutanu poinformował, że buddyści z Malezji, Singapuru, Tajwanu, Tajlandii i Bhutanu przekazali setki relikwii — głównie kości i włosy. Według Chotena Dordżiego, głównego sekretarza jednego z mentorów organu monastycznego, Malezja przekazała trzy zestawy po 108 relikwii Buddy, oświeconych świętych i czczonych lamów. Wiele kolejnych relikwii napłynęło z Tajlandii, a większość z nich, jak powiedział, została oznaczona jako pochodząca z Indii.

Relikwie są częścią „zungu” — sakralnego wypełnienia, które w tradycji buddyjskiej uosabia oświecone ciało, mowę i umysł Buddy. Może ono również obejmować thangki, posągi, kamienie szlachetne, zwoje z mantrami i inne święte przedmioty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Duchowy fundament miasta

Jednoczesne wzniesienie stup ma stać się duchowym fundamentem Gelephu Mindfulness City — projektu, który król Bhutanu Jigme Khesar Namgyel Wangchuck postrzega jako globalne centrum gospodarcze zorientowane na duchowość. Gelephu leży około 240 kilometrów na południowy wschód od Thimphu i graniczy z indyjskim dystryktem Chirang w stanie Assam.

Król ogłosił Projekt 108 26 lutego, nazywając go sprawdzianem narodowego charakteru, a nie tylko próbą ustanowienia rekordu świata. Ma w nim uczestniczyć 40 tysięcy przeszkolonych wolontariuszy. Szacunkowy koszt jednej stupy wynosi 200 tysięcy dolarów, a środki na projekt pochodziły od osób, rodzin, społeczności i instytucji z różnych krajów.

W Bhutanie 1 listopada obchodzone są Dzień Zstąpienia Buddy z Niebios oraz Dzień Matki. Tego dnia przypada także 18. rocznica koronacji Jigme Khesara Namgyela Wangchucka.

Czytaj nas na