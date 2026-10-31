В Хайфе, Израиль, в субботу, 31 октября, напали на 76-летнего Джорджа Абу-Шакару — владельца известной лавки с фалафелем в районе Вади-Ниснас. Мужчина получил травмы по дороге на работу, полиция задержала двух подозреваемых, сообщает Jerusalem Post.

Нападение по дороге в лавку

По словам Абу-Шакары, он шел привычным маршрутом к своему заведению, когда встретил двух мужчин примерно 30 лет. Один из них несколько раз окликнул его, однако мужчина не ответил и продолжил путь. После этого, согласно его показаниям, оба начали его преследовать.

Недалеко от лавки нападавшие догнали Абу-Шакару. Он заявил, что один из них дважды ударил его палкой по голове, из-за чего он упал. После падения, по словам пострадавшего, его продолжили бить руками и ногами. Мужчина отметил, что не знал нападавших и они не требовали у него денег или чего-либо другого.

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Состояние пострадавшего и позиция полиции

Абу-Шакаре оказали помощь в медицинском центре Рамбам, где он провел около четырех часов, после чего вернулся домой. Он сообщил, что у него проблемы с ногой, он не может нормально ходить и работать. Его сын и дочь помогают вести семейное заведение.

Жители района заявили, что нападение могло иметь расовый мотив. В то же время полиция Хайфы сообщила, что не считает инцидент национально мотивированным. Правоохранители объяснили этот вывод показаниями пострадавшего, допросом подозреваемого, задержанного вскоре после нападения, и проверками с участием других лиц.

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