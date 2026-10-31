据《耶路撒冷邮报》报道，10月31日星期六，以色列海法瓦迪尼苏纳斯社区一家知名炸豆丸子店的76岁店主乔治·阿布-沙卡拉遭到袭击。他在上班途中受伤，警方拘留了两名嫌疑人。

前往店铺途中遇袭

阿布-沙卡拉表示，他当时正沿着平日的路线前往自己的店铺，遇到了两名约30岁的男子。其中一人多次叫他，但他没有回应，继续前行。随后，据他作证称，两人开始跟踪他。

在店铺附近，袭击者追上了阿布-沙卡拉。他称，其中一人用棍子两次击打他的头部，导致他摔倒。据受害者说，他倒地后，对方继续用拳脚殴打他。他指出，自己不认识袭击者，他们也没有向他索要钱财或任何其他东西。

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受害者状况及警方立场

阿布-沙卡拉在兰巴姆医疗中心接受治疗，在那里待了约四小时后返回家中。他表示，自己的腿部有问题，无法正常行走和工作。他的儿子和女儿正在帮助经营这家家族店铺。

该社区居民表示，此次袭击可能带有种族动机。与此同时，海法警方表示，并不认为该事件具有民族动机。执法人员解释称，这一结论基于受害者的证词、对袭击发生后不久被拘留的一名嫌疑人的讯问，以及涉及其他人员的核查。

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