W Hajfie w Izraelu w sobotę, 31 października, zaatakowano 76-letniego George'a Abu Shakarę, właściciela znanego sklepu z falafelem w dzielnicy Wadi Nisnas. Mężczyzna doznał obrażeń w drodze do pracy, a policja zatrzymała dwóch podejrzanych, informuje Jerusalem Post.

Atak w drodze do sklepu

Według Abu Shakary szedł on swoją zwykłą trasą do lokalu, gdy spotkał dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat. Jeden z nich kilkakrotnie go zawołał, jednak mężczyzna nie odpowiedział i szedł dalej. Następnie, według jego relacji, obaj zaczęli go śledzić.

W pobliżu sklepu napastnicy dogonili Abu Shakarę. Oświadczył, że jeden z nich dwukrotnie uderzył go kijem w głowę, przez co upadł. Po upadku, jak powiedział poszkodowany, nadal bili go rękami i kopali. Mężczyzna zaznaczył, że nie znał napastników i nie żądali od niego pieniędzy ani niczego innego.

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Stan poszkodowanego i stanowisko policji

Abu Shakarze udzielono pomocy w centrum medycznym Rambam, gdzie spędził około czterech godzin, po czym wrócił do domu. Poinformował, że ma problemy z nogą i nie może normalnie chodzić ani pracować. Jego syn i córka pomagają prowadzić rodzinny lokal.

Mieszkańcy dzielnicy stwierdzili, że atak mógł mieć podłoże rasowe. Jednocześnie policja w Hajfie przekazała, że nie uważa incydentu za motywowany narodowościowo. Funkcjonariusze wyjaśnili ten wniosek zeznaniami poszkodowanego, przesłuchaniem podejrzanego zatrzymanego krótko po ataku oraz sprawdzeniami z udziałem innych osób.

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