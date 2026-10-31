据阿纳多卢通讯社报道，埃塞俄比亚北部提格雷地区拉马市发生无人机袭击，造成至少12名平民死亡。另有数人受伤，其中一些人伤势严重。

人们正在收集散落的高粱

袭击发生在周五，当时拉马居民正在收集散落在道路上的高粱。这些高粱由一辆为当地商贩运送货物的卡车运输，该卡车在周四晚间的袭击中受损。

当地消息人士告诉埃塞俄比亚媒体Addis Standard，12人当场死亡，另有数人受伤。追踪全球暴力事件的武装冲突地点与事件数据项目（Armed Conflict Location & Event Data Project）也记录了此次袭击，记载有12人死亡、人员受伤和财产损失。

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战斗加剧

该事件发生之际，提格雷的战斗再度爆发，同时无人机的使用引发了对平民安全的担忧。今年10月早些时候，梅德拜-特雷雷发生的多起无人机袭击造成7名平民死亡，其中包括一名8岁女孩，另有6人受伤。

据报道，欣塔洛地区的其他袭击也造成平民死亡，其中包括一名两岁儿童。周四，邻近阿姆哈拉地区Hayiq Jari 2 Turk流离失所者营地遭袭，造成至少16名平民死亡、22人受伤。

埃塞俄比亚北部的冲突也加剧了与厄立特里亚的紧张关系。亚的斯亚贝巴指责厄立特里亚支持武装团体并向提格雷派遣军队，而厄立特里亚否认了这些指控。

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