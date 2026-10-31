Co najmniej 12 cywilów zginęło w wyniku ataku drona w mieście Rama w regionie Tigraj na północy Etiopii. Kilka kolejnych osób zostało rannych, część z nich jest w ciężkim stanie, podaje Anadolu Agency.

Ludzie zbierali rozsypane sorgo

Atak nastąpił w piątek, gdy mieszkańcy Ramy zbierali sorgo rozsypane na drodze. Było ono przewożone ciężarówką dla lokalnych handlarzy, która została uszkodzona podczas uderzenia w czwartek wieczorem.

Lokalne źródła poinformowały etiopskie wydanie Addis Standard, że 12 osób zginęło na miejscu, a kilka innych zostało rannych. Projekt Armed Conflict Location & Event Data Project, który monitoruje przemoc na świecie, również udokumentował atak, odnotowując 12 zabitych, rannych i szkody materialne.

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Nasilenie walk

Do incydentu doszło w związku z wznowieniem walk w Tigraju i obawami o bezpieczeństwo cywilów w związku z użyciem dronów. Wcześniej w październiku oddzielne ataki dronów w Medebay-Terere zabiły siedmiu cywilów, w tym ośmioletnią dziewczynkę, a kolejnych sześć osób zostało rannych.

W innych atakach w dystrykcie Hintalo również informowano o śmierci cywilów, wśród których było dwuletnie dziecko. W czwartek uderzenie w obóz dla osób przesiedlonych Hayiq Jari 2 Turk w sąsiednim regionie Amhara zabiło co najmniej 16 cywilów i raniło 22 osoby.

Konflikt na północy Etiopii zwiększył także napięcia z Erytreą. Addis Abeba oskarżyła ją o wspieranie ugrupowań zbrojnych i wprowadzenie wojsk do Tigraju, podczas gdy Erytrea odrzuciła te oskarżenia.

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