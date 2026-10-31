Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił przyspieszyć realizację federalnych projektów rozwojowych w Gilgit-Baltistan oraz zapewnić terminowe przydzielanie środków. Polecenie wydał podczas spotkania w Islamabadzie poświęconego postępowi prac w regionie graniczącym z Chinami, informuje The Hindu.

W spotkaniu uczestniczył także główny minister Gilgit-Baltistanu Amjad Hussain. Według państwowego radia Pakistanu Sharif nakazał usunąć przeszkody opóźniające realizację projektów, a także ustanowić koordynację między odpowiednimi instytucjami.

Energetyka i infrastruktura cyfrowa

Uczestnicy spotkania omówili stan projektów hydroenergetycznych, infrastrukturalnych i słonecznych. Premier Pakistanu osobno polecił jak najszybciej zakończyć budowę elektrowni słonecznej o mocy 100 megawatów, którą rząd federalny uruchomił dla regionu.

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Omówiono również zakończenie finansowanego przez Chiny projektu energetycznego w Naltarze oraz wdrażanie infrastruktury cyfrowej. Sharif wezwał do regularnego monitorowania realizacji projektów, przede wszystkim w sektorze energetycznym.

Stanowisko Indii

Na spotkaniu przedstawiono także raport komitetu powołanego w lipcu na polecenie premiera. Ocenia on realizację trwających federalnych projektów, przeszkody w ich realizacji oraz działania potrzebne do terminowego ukończenia prac.

Gilgit-Baltistan ma strategiczne znaczenie ze względu na bliskość Chin oraz położenie na trasie Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego, który łączy chiński Sinciang z pakistańskim portem Gwadar. Indie oświadczają, że całe terytorium terytoriów związkowych Dżammu i Kaszmir oraz Ladakh, w tym Gilgit-Baltistan, stanowi ich integralną część, i sprzeciwiają się projektom korytarza na terytoriach, które według stanowiska Nowego Delhi znajdują się pod nielegalną kontrolą Pakistanu.

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