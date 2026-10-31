巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫下令加快吉尔吉特-巴尔蒂斯坦联邦发展项目的实施，并确保及时拨付资金。他在伊斯兰堡举行的一次会议上作出这一指示，该会议专门讨论了这个与中国接壤地区的工程进展，《印度教徒报》报道。

吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长阿姆贾德·侯赛因也参加了会议。据巴基斯坦国家电台报道，谢里夫下令消除拖延项目实施的障碍，并在相关机构之间建立协调机制。

能源和数字基础设施

会议与会者审议了水电、基础设施和太阳能项目的进展情况。巴基斯坦总理还特别指示，应尽快完成联邦政府为该地区启动建设的一座100兆瓦太阳能发电站。

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会议还讨论了完成中国资助的纳尔塔尔能源项目以及部署数字基础设施。谢里夫呼吁定期监督项目实施情况，尤其是在能源领域。

印度的立场

会议还提交了一个委员会的报告，该委员会于7月根据总理指示成立。报告评估了现有联邦项目的实施情况、项目实施面临的障碍，以及按时完成工程所需的措施。

吉尔吉特-巴尔蒂斯坦因靠近中国，并位于中巴经济走廊沿线而具有战略意义。该走廊将中国新疆与巴基斯坦瓜达尔港相连。印度表示，包括吉尔吉特-巴尔蒂斯坦在内的查谟和克什米尔及拉达克联邦属地全部领土都是其不可分割的一部分，并反对在新德里认为处于巴基斯坦非法控制下的领土上实施走廊项目。

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