Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил ускорить реализацию федеральных проектов развития в Гилгит-Балтистане и обеспечить своевременное выделение средств. Соответствующее поручение он дал во время совещания в Исламабаде, посвященного ходу работ в регионе, граничащем с Китаем, сообщает The Hindu.

В совещании также принял участие главный министр Гилгит-Балтистана Амджад Хуссейн. По данным государственного радио Пакистана, Шариф приказал устранить препятствия, задерживающие реализацию проектов, а также наладить координацию между соответствующими учреждениями.

Энергетика и цифровая инфраструктура

Участники совещания рассмотрели состояние гидроэнергетических, инфраструктурных и солнечных проектов. Премьер Пакистана отдельно поручил как можно скорее завершить строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, которую федеральное правительство начало для региона.

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Кроме того, обсуждались завершение финансируемого Китаем энергетического проекта в Налтаре и развертывание цифровой инфраструктуры. Шариф призвал регулярно контролировать реализацию проектов, прежде всего в сфере энергетики.

Позиция Индии

На совещании также представили отчет комитета, сформированного в июле по поручению премьера. В нем оцениваются выполнение действующих федеральных проектов, препятствия для их реализации и меры, необходимые для своевременного завершения работ.

Гилгит-Балтистан имеет стратегическое значение из-за близости к Китаю и расположения на маршруте Китайско-пакистанского экономического коридора, который соединяет китайский Синьцзян с пакистанским портом Гвадар. Индия заявляет, что вся территория союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, включая Гилгит-Балтистан, является ее неотъемлемой частью, и возражает против проектов коридора на территориях, которые, по позиции Нью-Дели, находятся под незаконным контролем Пакистана.

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