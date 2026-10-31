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Trzech podejrzanych zatrzymano w pobliżu wsi Duma po starciu — Jerusalem Post

UA.NEWS 31 października 2026 18:37
Trzech podejrzanych zatrzymano w pobliżu wsi Duma po starciu — Jerusalem Post

W Izraelu, w pobliżu wsi Duma na Zachodnim Brzegu Jordanu, w sobotę zatrzymano trzech podejrzanych po starciu między Izraelczykami a Palestyńczykami. Incydent miał miejsce w trakcie trwających zbiorów oliwek.

Interwencja policji i wojska

Według Jerusalem Post na miejsce wezwano policjantów i żołnierzy Sił Obronnych Izraela. Źródło w służbach bezpieczeństwa potwierdziło, że rozdzielili oni dwie grupy uczestników starcia.

Po interwencji trzech podejrzanych przewieziono na policję w celu przesłuchania.

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Rozwijająca się informacja

Do starcia doszło w pobliżu Dumy podczas trwających zbiorów oliwek. Jerusalem Post nie wskazuje związku przyczynowego między zbiorami a konfliktem.

W informacji nie podano nazwisk zatrzymanych ani nie opisano przebiegu starcia.

W źródle trzech zatrzymanych określono jako podejrzanych, jednak nie sprecyzowano zarzutów, w związku z którymi są przesłuchiwani. Publikacja oznaczyła materiał jako rozwijający się.

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