Возле деревни Дума задержали трех подозреваемых после столкновения — Jerusalem Post
В Израиле, возле деревни Дума на Западном берегу реки Иордан, в субботу задержали трех подозреваемых после столкновения между израильтянами и палестинцами. Инцидент произошел на фоне продолжающегося сбора оливок.
Вмешательство полиции и военных
По данным Jerusalem Post, на место вызвали полицейских и военнослужащих Армии обороны Израиля. Источник в сфере безопасности подтвердил, что они разделили две группы участников столкновения.
После вмешательства трех подозреваемых доставили в полицию для допроса.
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Развивающееся сообщение
Столкновение произошло возле Думы во время продолжающегося сбора оливок. Jerusalem Post не устанавливает причинно-следственной связи между сбором урожая и конфликтом.
В сообщении не названы задержанные и не описан ход столкновения.
В источнике трех задержанных называют подозреваемыми, однако подозрения, по которым их допрашивают, не уточняются. Издание обозначило материал как развивающийся.