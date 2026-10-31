В Израиле, возле деревни Дума на Западном берегу реки Иордан, в субботу задержали трех подозреваемых после столкновения между израильтянами и палестинцами. Инцидент произошел на фоне продолжающегося сбора оливок.

Вмешательство полиции и военных

По данным Jerusalem Post, на место вызвали полицейских и военнослужащих Армии обороны Израиля. Источник в сфере безопасности подтвердил, что они разделили две группы участников столкновения.

После вмешательства трех подозреваемых доставили в полицию для допроса.

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Развивающееся сообщение

Столкновение произошло возле Думы во время продолжающегося сбора оливок. Jerusalem Post не устанавливает причинно-следственной связи между сбором урожая и конфликтом.

В сообщении не названы задержанные и не описан ход столкновения.

В источнике трех задержанных называют подозреваемыми, однако подозрения, по которым их допрашивают, не уточняются. Издание обозначило материал как развивающийся.

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