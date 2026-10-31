В штате Плато в Нигерии полиция задержала 40-летнего Даву Дачунга по подозрению в убийстве его жены Джессики Даву. По данным правоохранителей, мужчина якобы выстрелил женщине в грудь из самодельного огнестрельного оружия после бытовой ссоры в их доме в деревне Хайта-Фвил, районе Вванг округа Когот.

Сообщение об инциденте

Как сообщает Premium Times Nigeria, 20 октября об инциденте проинформировали полицейское подразделение в Кадуна-Воме. Комиссар полиции штата Айодеджи Фаниян поручил руководителю местного подразделения направить правоохранителей на место происшествия.

Джессику Даву доставили в больницу, однако позже медики констатировали ее смерть. Дачунга задержали после прибытия полиции.

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Изъятое оружие

Во время первоначального обыска жилья подозреваемого полицейские изъяли самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы. Во время дальнейшего допроса детективы подразделения реагирования на насильственные преступления штата изъяли дополнительное оружие.

Всего правоохранители сообщили об изъятии трех единиц огнестрельного оружия и пяти патронов. Дело передали в Департамент уголовных расследований штата Плато. Полиция заявила, что после завершения расследования подозреваемому предъявят обвинение в суде.

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