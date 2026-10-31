Біля села Дума затримали трьох підозрюваних після сутички — Jerusalem Post

В Ізраїлі, поблизу села Дума на Західному березі Йордану, в суботу затримали трьох підозрюваних після сутички між ізраїльтянами та палестинцями. Інцидент стався на тлі триваючого збору оливок.

Втручання поліції та військових

За даними Jerusalem Post, на місце викликали поліцейських та військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю. Джерело у сфері безпеки підтвердило, що вони розділили дві групи учасників сутички.

Після втручання трьох підозрюваних доправили до поліції для допиту.

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Повідомлення, що розвивається

Сутичка сталася поблизу Думи під час триваючого збору оливок. Jerusalem Post не встановлює причинного зв’язку між збором врожаю та конфліктом.

У повідомленні не названо затриманих і не описано перебіг сутички.

У джерелі трьох затриманих названо підозрюваними, однак підозри, за якими їх допитують, не конкретизовано. Видання позначило матеріал як такий, що розвивається.

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