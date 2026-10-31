У Тиграї удар дрона вбив щонайменше 12 цивільних — Anadolu Agency

У місті Рама в регіоні Тиграй на півночі Ефіопії внаслідок удару безпілотника загинули щонайменше 12 цивільних. Ще кілька людей дістали поранення, частина з них перебуває у важкому стані, повідомляє Anadolu Agency.

Люди збирали розсипане сорго

Атака сталася в п'ятницю, коли мешканці Рами збирали сорго, розсипане на дорозі. Його перевозила вантажівка для місцевих торговців, яку пошкодили під час удару в четвер увечері.

Місцеві джерела повідомили ефіопському виданню Addis Standard, що 12 людей загинули на місці, а кілька інших дістали поранення. Проєкт Armed Conflict Location & Event Data Project, який відстежує насильство у світі, також задокументував атаку, зафіксувавши 12 загиблих, поранених і пошкодження майна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посилення бойових дій

Інцидент стався на тлі відновлення боїв у Тиграї та занепокоєння щодо безпеки цивільних через застосування безпілотників. Раніше в жовтні окремі удари дронів у Медебай-Терер забрали життя семи цивільних, зокрема восьмирічної дівчинки, ще шестеро людей зазнали поранень.

В інших атаках у районі Хінтало також повідомляли про загибель цивільних, серед яких була дворічна дитина. У четвер удар по табору для переміщених осіб Hayiq Jari 2 Turk у сусідньому регіоні Амхара вбив щонайменше 16 цивільних і поранив 22 людей.

Конфлікт на півночі Ефіопії також посилив напруженість із Еритреєю. Аддис-Абеба звинуватила її у підтримці збройних угруповань і введенні військ до Тиграю, тоді як Еритрея відкинула ці звинувачення.

Читай нас у