W Izraelu Mosad bezpośrednio przekaże izraelskiej służbie bezpieczeństwa Szabak ocenę podejrzeń dotyczących możliwej zagranicznej ingerencji w wybory do Knesetu, które odbyły się 27 października 2026 roku. W sobotę potwierdziło to upoważnione oficjalne źródło, informuje Jerusalem Post. Źródło było upoważnione do potwierdzenia przekazania tej oceny.

Ocena dla Szabaku

Chodzi o ocenę przygotowaną przez Mosad w związku z podejrzeniami, które pojawiły się podczas tych wyborów i którą ma on przekazać bezpośrednio Szabakowi. W materiale Szabak nazwano Izraelską Agencją Bezpieczeństwa, a same podejrzenia powiązano z wyborami do Knesetu.

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Co wiadomo o treści

Obecnie nie jest jasne, czy ocena zawiera wyniki dochodzenia w sprawie potencjalnej zagranicznej ingerencji, czy jest jedynie opinią ekspercką. Jerusalem Post określa tę informację jako rozwijającą się wiadomość.

Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących treści oceny ani nie precyzuje, jakie wnioski zawiera. Nie przekazano w niej innych szczegółów o możliwej ingerencji ani o materiałach, które zostaną przekazane Szabakowi.

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