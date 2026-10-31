В Израиле Моссад напрямую передаст израильской службе безопасности Шабаку оценку подозрений относительно возможного иностранного вмешательства в выборы в Кнессет, состоявшиеся 27 октября 2026 года. Это в субботу подтвердил уполномоченный официальный источник, сообщает Jerusalem Post. Источник был уполномочен подтвердить передачу этой оценки.

Оценка для Шабака

Речь идет об оценке, подготовленной Моссадом в связи с подозрениями, возникшими во время этих выборов, которую он должен предоставить непосредственно Шабаку. В материале Шабак назван Израильским агентством безопасности, а сами подозрения связаны с выборами в Кнессет.

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Что известно о содержании

В настоящее время неясно, содержит ли оценка результаты расследования потенциального иностранного вмешательства или является лишь экспертным мнением. Jerusalem Post называет эту информацию развивающимся сообщением.

Издание не приводит подробностей содержания оценки и не уточняет, какие именно выводы она содержит. Других деталей о возможном вмешательстве или материалах, которые передадут Шабаку, в публикации не сообщается.

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