В Пусане, Южная Корея, городские власти планируют добавить информацию об общественных туалетах в существующий картографический сервис и рассматривают создание отдельного приложения. Иностранные туристы в городе ищут уборные через социальные сети, обмениваясь локациями и кодами доступа к туалетам в магазинах и кафе, сообщает Korea Herald.

Поиск через соцсети

По состоянию на среду на китайской платформе Xiaohongshu по запросу о паролях к туалетам в Пусане находились десятки публикаций. Их авторы публикуют местоположения уборных и коды для входа, а также уточняют, актуальна ли эта информация.

Это происходит в период роста числа международных туристов в южном портовом городе. В Пусане нет отдельного городского сервиса, который предоставлял бы информацию об уборных. Критики считают, что отсутствие понятных указаний может побуждать посетителей пользоваться частными туалетами без разрешения.

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Количество и доступность

По состоянию на июнь в Пусане насчитывалось 2 507 общественных туалетов и частных уборных, открытых для общего пользования. По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, город занял девятое место среди 17 провинций и крупных городов страны по этому показателю.

Туристы также обращаются к приложениям и онлайн-форумам. В частности, приложение KORE для поиска туалетов содержит данные примерно о 64 тысячах объектов по всей стране и позволяет пользователям обновлять информацию о локациях, часах работы и других деталях.

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