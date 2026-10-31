Пусан планує додати дані про туалети до міського картсервісу — Korea Herald

У Пусані, Південна Корея, міська влада планує додати інформацію про громадські туалети до наявного картографічного сервісу та розглядає створення окремого застосунку. Іноземні туристи в місті шукають вбиральні через соціальні мережі, обмінюючись локаціями та кодами доступу до туалетів у магазинах і кафе, повідомляє Korea Herald.

Пошук через соцмережі

На китайській платформі Xiaohongshu за запитом про паролі до туалетів у Пусані станом на середу знаходилися десятки дописів. Їхні автори публікують місця розташування вбиралень і коди для входу, а також уточнюють, чи актуальна ця інформація.

Це відбувається в період зростання кількості міжнародних туристів у південному портовому місті. У Пусані немає окремого міського сервісу, який надавав би інформацію про вбиральні. Критики вважають, що відсутність зрозумілих вказівок може спонукати відвідувачів користуватися приватними туалетами без дозволу.

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Кількість і доступність

Станом на червень у Пусані налічувалося 2 507 громадських туалетів і приватних вбиралень, відкритих для загального користування. За даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї, місто посіло дев’яте місце серед 17 провінцій і великих міст країни за цим показником.

Туристи також звертаються до застосунків і онлайн-форумів. Зокрема, застосунок KORE для пошуку туалетів містить дані приблизно про 64 тисячі об’єктів по всій країні та дає користувачам змогу оновлювати інформацію про локації, години роботи й інші деталі.

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