W Pusanie w Korei Południowej władze miejskie planują dodać informacje o publicznych toaletach do istniejącej usługi mapowej i rozważają stworzenie odrębnej aplikacji. Zagraniczni turyści w mieście szukają toalet za pośrednictwem mediów społecznościowych, wymieniając się lokalizacjami i kodami dostępu do toalet w sklepach i kawiarniach, informuje Korea Herald.

Wyszukiwanie przez media społecznościowe

Według stanu na środę na chińskiej platformie Xiaohongshu po wyszukaniu haseł do toalet w Pusanie znajdowały się dziesiątki wpisów. Ich autorzy publikują lokalizacje toalet i kody wejścia, a także wyjaśniają, czy te informacje są aktualne.

Dzieje się to w okresie rosnącej liczby międzynarodowych turystów w południowym mieście portowym. Pusan nie ma odrębnej miejskiej usługi, która dostarczałaby informacji o toaletach. Krytycy uważają, że brak jasnych wskazówek może skłaniać odwiedzających do korzystania z prywatnych toalet bez pozwolenia.

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Liczba i dostępność

Według stanu na czerwiec w Pusanie było 2 507 publicznych toalet i prywatnych toalet udostępnionych do użytku publicznego. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Korei Południowej miasto zajęło dziewiąte miejsce wśród 17 prowincji i dużych miast kraju pod tym względem.

Turyści korzystają także z aplikacji i forów internetowych. W szczególności aplikacja KORE do wyszukiwania toalet zawiera dane o około 64 tysiącach obiektów w całym kraju i umożliwia użytkownikom aktualizowanie informacji o lokalizacjach, godzinach otwarcia i innych szczegółach.

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