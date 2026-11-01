Высокий суд Исламабада в Пакистане постановил, что полиция не имеет права указывать FIR в характеристической справке гражданина, который был окончательно оправдан по соответствующему уголовному делу. Суд признал такие справки незаконными и не имеющими юридической силы.

Решение по делу заявителя

Судья Айяз Шаукат вынес решение по иску в интересах общества и обязал генерального инспектора полиции Исламабада внедрить формальный механизм. Он должен гарантировать, что сведения об уголовных делах, завершившихся оправданием, не будут попадать в справки, выдаваемые гражданам.

Суд также распорядился удалить из справки заявителя упоминание о FIR, зарегистрированном в полицейском участке Шалимар. Как сообщает Dawn, суд подчеркнул, что после оправдания нет правовых оснований и далее представлять человека как обвиняемого или преступника посредством полицейского документа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Внутренние данные полиции

В решении уточняется, что полиция может хранить внутренние записи об уголовных делах для служебных нужд. Однако эту информацию нельзя раскрывать в характеристических справках, в частности когда они нужны гражданам для выезда за границу.

Судья Шаукат отклонил характеристику полиции, согласно которой заявитель считался лицом, освобожденным в ходе расследования. Суд отметил, что такое определение нивелирует юридическое последствие и статус оправдания.

По мнению суда, упоминание FIR в справке вопреки оправданию нарушает статьи 4, 9, 14 и 15 Конституции Пакистана, которые защищают права граждан, свободу, достоинство и свободу передвижения. Главе полиции Исламабада поручили установить процедуру, при которой оправданным гражданам не придется снова обращаться в суд, чтобы получить документ с корректно отраженным юридическим статусом.

Читай нас в