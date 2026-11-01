Wysoki Sąd w Islamabadzie w Pakistanie orzekł, że policja nie ma prawa wskazywać FIR w zaświadczeniu o charakterze obywatela, który został prawomocnie uniewinniony w danej sprawie karnej. Sąd uznał takie zaświadczenia za niezgodne z prawem i pozbawione mocy prawnej.

Orzeczenie w sprawie wnioskodawcy

Sędzia Aijaz Shaukat wydał orzeczenie w sprawie z powództwa w interesie publicznym i zobowiązał generalnego inspektora policji w Islamabadzie do wprowadzenia formalnego mechanizmu. Ma on zagwarantować, że informacje o sprawach karnych zakończonych uniewinnieniem nie będą trafiać do zaświadczeń wydawanych obywatelom.

Sąd nakazał również usunąć z zaświadczenia wnioskodawcy wzmiankę o FIR zarejestrowanym na komisariacie policji Shalimar. Jak podaje Dawn, sąd podkreślił, że po uniewinnieniu nie ma podstaw prawnych, by nadal przedstawiać osobę jako oskarżonego lub przestępcę za pośrednictwem dokumentu policyjnego.

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Wewnętrzne dane policji

W orzeczeniu wyjaśniono, że policja może przechowywać wewnętrzne rejestry spraw karnych do celów służbowych. Informacji tych nie można jednak ujawniać w zaświadczeniach o charakterze, zwłaszcza gdy są one potrzebne obywatelom do wyjazdu za granicę.

Sędzia Shaukat odrzucił ocenę policji, zgodnie z którą wnioskodawcę uznano za osobę zwolnioną w trakcie postępowania przygotowawczego. Sąd stwierdził, że takie określenie niweluje prawny skutek i status uniewinnienia.

Zdaniem sądu wzmianka o FIR w zaświadczeniu mimo uniewinnienia narusza artykuły 4, 9, 14 i 15 Konstytucji Pakistanu, które chronią prawa obywateli, wolność, godność i swobodę przemieszczania się. Szef policji Islamabadu otrzymał polecenie ustanowienia procedury, dzięki której uniewinnieni obywatele nie będą musieli ponownie zwracać się do sądu, aby uzyskać dokument prawidłowo odzwierciedlający ich status prawny.

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