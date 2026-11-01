В Лахоре, Пакистан, главный министр провинции Белуджистан Мир Сарфраз Бугти заявил, что насилие не может быть оправдано ни чувством обделённости, ни политическими разногласиями. По его словам, проблемы провинции можно решить только посредством образования, диалога, политического участия и демократических практик.

Выступление на церемонии в Лахоре

Бугти выступил в субботу на церемонии вручения дипломов в Университете менеджмента и технологий в Лахоре, сообщает Dawn. Он заявил: «Наша приверженность Пакистану безусловна».

Глава правительства провинции добавил, что жители Белуджистана являются равными гражданами Пакистана. По его мнению, их обоснованные жалобы, потребности развития и чувство обделённости должны быть должным образом поняты и учтены.

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Три вызова для провинции

Бугти назвал три главных вызова, с которыми, по его словам, сейчас сталкивается Белуджистан: нарративы, оправдывающие насилие, вооружённый терроризм и попытки влиять на взгляды молодёжи через социальные сети.

Он также заявил, что отдельные круги распространяют путаницу и вводящие в заблуждение нарративы под предлогом освещения жалоб Белуджистана и реальных проблем его населения. Бугти подчеркнул, что бедность, недостаточное развитие и чувство обделённости не должны использоваться для оправдания или поддержки сепаратистского насилия.

Главный министр призвал комментаторов и аналитиков, говорящих о ситуации в Белуджистане, опираться на факты и не распространять нарративы, способные создать впечатление приемлемости насилия.

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