Головний міністр Белуджистану Бугті закликав вирішувати проблеми через діалог — Dawn

У Лахорі, Пакистан, головний міністр провінції Белуджистан Мір Сарфраз Бугті заявив, що насильство не може бути виправдане ані відчуттям обділеності, ані політичними розбіжностями. За його словами, проблеми провінції можна розв’язати лише через освіту, діалог, політичну участь і демократичні практики.

Виступ на церемонії в Лахорі

Бугті виступив у суботу на церемонії вручення дипломів в Університеті менеджменту і технологій у Лахорі, повідомляє Dawn. Він заявив: «Наша відданість Пакистану є безумовною».

Очільник уряду провінції додав, що жителі Белуджистану є рівними громадянами Пакистану. На його думку, їхні обґрунтовані скарги, потреби розвитку та відчуття обділеності мають бути належно зрозумілі й враховані.

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Три виклики для провінції

Бугті назвав три головні виклики, з якими, за його словами, нині стикається Белуджистан: наративи, що виправдовують насильство, збройний тероризм і спроби впливати на погляди молоді через соціальні мережі.

Він також заявив, що окремі кола поширюють плутанину та оманливі наративи під приводом висвітлення скарг Белуджистану й реальних проблем його населення. Бугті наголосив, що бідність, недостатній розвиток і відчуття обділеності не мають використовуватися для виправдання або підтримки сепаратистського насильства.

Головний міністр закликав коментаторів і аналітиків, які говорять про ситуацію в Белуджистані, спиратися на факти та не поширювати наративів, здатних створити враження прийнятності насильства.

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