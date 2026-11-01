W Lahaurze w Pakistanie główny minister prowincji Beludżystan Mir Sarfraz Bugti oświadczył, że przemoc nie może być usprawiedliwiana ani poczuciem wykluczenia, ani różnicami politycznymi. Według niego problemy prowincji można rozwiązać wyłącznie poprzez edukację, dialog, udział polityczny i praktyki demokratyczne.

Wystąpienie na uroczystości w Lahaurze

Bugti przemawiał w sobotę podczas ceremonii wręczenia dyplomów na Uniwersytecie Zarządzania i Technologii w Lahaurze, informuje Dawn. Oświadczył: „Nasze zaangażowanie na rzecz Pakistanu jest bezwarunkowe”.

Szef rządu prowincji dodał, że mieszkańcy Beludżystanu są równymi obywatelami Pakistanu. Jego zdaniem ich uzasadnione skargi, potrzeby rozwojowe i poczucie wykluczenia powinny zostać właściwie zrozumiane i uwzględnione.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzy wyzwania dla prowincji

Bugti wskazał trzy główne wyzwania, przed którymi, jak powiedział, obecnie stoi Beludżystan: narracje usprawiedliwiające przemoc, zbrojny terroryzm oraz próby wpływania na poglądy młodzieży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Stwierdził również, że niektóre środowiska szerzą zamęt i wprowadzające w błąd narracje pod pretekstem nagłaśniania skarg Beludżystanu oraz rzeczywistych problemów jego ludności. Bugti podkreślił, że ubóstwo, niedostateczny rozwój i poczucie wykluczenia nie mogą być wykorzystywane do usprawiedliwiania ani wspierania separatystycznej przemocy.

Główny minister wezwał komentatorów i analityków wypowiadających się o sytuacji w Beludżystanie, aby opierali się na faktach i nie rozpowszechniali narracji mogących stworzyć wrażenie, że przemoc jest akceptowalna.

Czytaj nas na