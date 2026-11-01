在巴基斯坦拉合尔，俾路支省首席部长米尔·萨尔弗拉兹·布格蒂表示，暴力不能以被剥夺感或政治分歧为理由得到正当化。他说，该省的问题只能通过教育、对话、政治参与和民主实践来解决。

在拉合尔一场典礼上的讲话

布格蒂周六在拉合尔管理与技术大学的毕业典礼上发表讲话，据《黎明报》报道。他表示：“我们对巴基斯坦的承诺是无条件的。”

这位省政府首脑补充说，俾路支省居民是巴基斯坦的平等公民。他认为，他们合理的诉求、发展需求以及被剥夺感应得到适当理解和考虑。

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该省面临的三项挑战

布格蒂列举了他所说的俾路支省目前面临的三项主要挑战：为暴力辩护的叙事、武装恐怖主义，以及试图通过社交媒体影响年轻人观点的行为。

他还表示，一些圈子以强调俾路支省的诉求及其民众的实际问题为借口，散布混乱和误导性叙事。布格蒂强调，贫困、发展不足和被剥夺感不应被用于为分离主义暴力辩护或提供支持。

这位首席部长呼吁评论员和分析人士在谈论俾路支省局势时以事实为依据，不要传播可能造成暴力可以被接受这一印象的叙事。

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