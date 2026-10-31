W Beverley District High School, publicznej szkole w Australii Zachodniej, uczniowie od klas przygotowawczych do ósmej klasy uczą się Auslanu — australijskiego języka migowego — do dwóch razy w tygodniu. Szkoła znajduje się 120 kilometrów na wschód od Perth, a jej uczniowie uczą się Auslanu już od czterech lat. Według ABC News Australia, Auslan jest obecnie nauczany w prawie 130 publicznych szkołach w stanie.

Program po języku włoskim

Słysząca nauczycielka Isabel Freeman początkowo uczyła Auslanu niewerbalną uczennicę szkoły. Po przejściu na emeryturę nauczycielki języka włoskiego, który był językiem innym niż angielski, administracja zaproponowała Freeman prowadzenie zajęć z Auslanu.

Freeman pracuje pod opieką Angeli Linfitt, wykwalifikowanej głuchej nauczycielki, która pomagała tworzyć program i zapewniała materiały dydaktyczne. Jak powiedziała Linfitt, udział głuchych specjalistów jest konieczny, ponieważ są oni ekspertami w swoim języku i mogą zapewnić poprawność jego nauczania.

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Bariery dla głuchych nauczycieli

Linfitt zaznaczyła, że nauczyciele Auslanu w szkołach Australii Zachodniej muszą być zarejestrowanymi pedagogami i mieć przygotowanie w zakresie Auslanu. Jej zdaniem wymagania te mogą ograniczać udział członków społeczności głuchych na takich stanowiskach, ponieważ napotykają oni bariery w dostępie do edukacji uniwersyteckiej i niezbędnych usług.

Praktyka poza klasą

W szkole uczy się jedno dziecko ze zdiagnozowanym ubytkiem słuchu. Dyrektorka Wendy Norris powiedziała, że program pomaga uczniom wykorzystywać umiejętności nie tylko na lekcjach, lecz także w komunikacji w społeczności. Wcześniej uczniowie odwiedzili Beverley Frail Aged Lodge, gdzie uczyli mieszkańców codziennych znaków.

Uczennica Bethel Fraser powiedziała, że lubi dzielić się swoją wiedzą z innymi, aby więcej osób mogło komunikować się z głuchymi. Freeman podkreśliła, że lekcje Auslanu są dostępne dla wszystkich uczniów i dają im możliwość osiągania sukcesów niezależnie od umiejętności czytania, pisania czy matematyki.

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