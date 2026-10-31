W Australii Administracyjny Trybunał Odwoławczy postanowił przeprowadzić publiczną, nieutajnioną część rozpraw dotyczących dokumentów, które mogą być związane z domniemanym podsłuchiwaniem urzędników Timoru Wschodniego podczas negocjacji w sprawie złóż ropy i gazu na Morzu Timorskim w 2004 roku. Pełne rozpoznanie sprawy, zaplanowane na koniec listopada, potrwa trzy dni.

Decyzję podjęto w związku z pozwem byłego senatora Rexa Patricka, który dąży do uzyskania dostępu do rządowych dokumentów z 2004 roku przechowywanych w Archiwum Narodowym Australii. Jak podaje The Guardian, rząd Australii oraz Australijska Tajna Służba Wywiadowcza ASIS nadal ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają zarówno przeprowadzeniu operacji, jak i istnieniu odpowiednich dokumentów.

Otwarte i zamknięte części rozpraw

Przedstawiciele władz wnioskowali o wykluczenie mediów i opinii publicznej nawet z formalnie otwartej części rozpraw, a także o udostępnienie stenogramu dopiero po sprawdzeniu go przez służby wywiadowcze. Wyjaśniali to ryzykiem niezamierzonego ujawnienia tajnych informacji. Jednocześnie część posiedzeń, podczas których będą omawiane utajnione materiały, i tak odbędzie się za zamkniętymi drzwiami.

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Zastępca przewodniczącego trybunału Peter Britten-Jones odrzucił argumenty rządu. W decyzji zaznaczył, że urzędnicy, którzy będą składać zeznania, mają wystarczające kwalifikacje i doświadczenie, aby nie dopuścić do ujawnienia chronionych informacji. Według jego oceny ryzyko przypadkowego ujawnienia takich materiałów jest niewielkie.

Negocjacje w sprawie Greater Sunrise

Według opisu sprawy wnioskowane dokumenty mogły dotyczyć strategii Australii w negocjacjach z Timorem Wschodnim dotyczących kontroli nad zasobami Morza Timorskiego po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości od Indonezji w 2002 roku. Negocjacje określały zasady wspólnej kontroli nad złożami gazowymi Greater Sunrise, których zasoby szacuje się na ponad 50 mld dolarów.

Według publikacji w 2004 roku funkcjonariusze ASIS zainstalowali urządzenia podsłuchowe w kluczowych urzędach rządowych Timoru Wschodniego, aby ustalić pozycję negocjacyjną drugiej strony. W 2006 roku Australia i Timor Wschodni uzgodniły podział Greater Sunrise w proporcji 50 do 50. W 2017 roku Timor Wschodni wycofał w Hadze swoje roszczenia dotyczące australijskiego szpiegostwa, a w następnym roku strony podpisały nowe porozumienie o granicy morskiej.

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