澳大利亚行政复审法庭裁定，就可能与2004年帝汶海油气田谈判期间涉嫌监听东帝汶官员有关的文件，举行公开的非机密部分听证会。定于11月底进行的案件完整审理将持续三天。

该决定源于前参议员雷克斯·帕特里克提起的诉讼，他寻求查阅由澳大利亚国家档案馆保存的2004年政府文件。据《卫报》报道，澳大利亚政府和澳大利亚秘密情报局ASIS仍然既不确认也不否认该行动是否实施，或相关文件是否存在。

听证会的公开与闭门部分

政府代表要求即使在形式上公开的听证会部分也排除媒体和公众参加，并且仅在情报机构审查后提供庭审记录。他们解释称，这是因为存在无意披露机密信息的风险。同时，讨论机密材料的部分庭审仍将闭门举行。

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法庭副主席彼得·布里滕-琼斯驳回了政府的论点。他在裁决中指出，将出庭作证的官员具备足够的资格和经验，能够防止受保护信息泄露。依其评估，此类材料被意外披露的风险很小。

有关Greater Sunrise的谈判

根据案件说明，所要求的文件可能涉及东帝汶于2002年脱离印度尼西亚独立后，澳大利亚在与东帝汶就帝汶海资源控制权进行谈判时的策略。谈判确定了对Greater Sunrise天然气田的共同控制安排，其资源估值超过500亿美元。

据该报报道，2004年，ASIS人员在东帝汶关键政府办公室安装了监听设备，以了解另一方的谈判立场。2006年，澳大利亚和东帝汶同意以50比50的比例分配Greater Sunrise。2017年，东帝汶在海牙撤回了关于澳大利亚间谍活动的诉求，次年双方签署了新的海上边界协议。

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