В Австралии Административный трибунал по пересмотру решений постановил провести публичную несекретную часть слушаний по документам, которые могут быть связаны с предполагаемой прослушкой чиновников Тимора-Лешти во время переговоров о нефтегазовых месторождениях Тиморского моря в 2004 году. Полное рассмотрение дела, запланированное на конец ноября, продлится три дня.

Решение принято по иску бывшего сенатора Рекса Патрика, который стремится получить доступ к правительственным документам 2004 года, хранящимся в Национальном архиве Австралии. Как сообщает The Guardian, правительство Австралии и Австралийская служба внешней разведки ASIS по-прежнему не подтверждают и не опровергают ни факт проведения операции, ни существование соответствующих документов.

Открытая и закрытая части слушаний

Представители властей просили отстранить СМИ и общественность даже от формально открытой части слушаний, а стенограмму предоставить только после проверки разведкой. Они объясняли это риском непреднамеренного разглашения секретных сведений. В то же время часть заседаний, на которых будут обсуждаться засекреченные материалы, всё равно проведут в закрытом режиме.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заместитель председателя трибунала Питер Бриттен-Джонс отклонил аргументы правительства. В решении он отметил, что чиновники, которые будут давать показания, имеют достаточную квалификацию и опыт, чтобы не допустить утечки защищённой информации. По его оценке, риск случайного раскрытия таких материалов незначителен.

Переговоры по Greater Sunrise

Согласно описанию дела, запрашиваемые документы могли касаться стратегии Австралии на переговорах с Тимором-Лешти о контроле над ресурсами Тиморского моря после обретения страной независимости от Индонезии в 2002 году. Переговоры определяли порядок совместного контроля над газовыми месторождениями Greater Sunrise, ресурсы которых оцениваются более чем в 50 млрд долларов.

По данным издания, в 2004 году оперативники ASIS установили устройства для прослушивания в ключевых правительственных офисах Тимора-Лешти, чтобы выяснить переговорную позицию другой стороны. В 2006 году Австралия и Тимор-Лешти договорились о разделе Greater Sunrise в пропорции 50 на 50. В 2017 году Тимор-Лешти отозвал в Гааге свои претензии относительно австралийского шпионажа, а в следующем году стороны подписали новое соглашение о морской границе.

Читай нас в