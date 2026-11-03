W Jordanii trzem mężczyznom postawiono zarzuty przestępstw związanych z terroryzmem po śmiertelnym zbrojnym ataku na kościół św. Jerzego w wiosce Hammud w prowincji Al-Karak. Jak podaje Asharq Al-Awsat, według władz podejrzanymi są dwaj jordańscy bracia oraz ich krewny spowinowacony z nimi przez małżeństwo.

Atak podczas pogrzebu

23 października uzbrojeni napastnicy wtargnęli na pogrzeb w greckim kościele prawosławnym. Według władz w ataku zginęło dziewięć osób, a 25 kolejnych zostało rannych. Podejrzani uciekli po ataku, jednak zostali zatrzymani trzy dni później.

Jordański prokurator ds. bezpieczeństwa państwowego oświadczył, że śledztwo zakończyło wszystkie procedury w sprawie ataku na kościół św. Jerzego, który prokuratura nazwała atakiem terrorystycznym. Władze określiły podejrzanych jako zwolenników radykalnej ekstremistycznej ideologii.

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Siedem zarzutów

Wśród postawionych zarzutów są dokonanie aktu terrorystycznego, który spowodował śmierć człowieka, użycie broni i amunicji do aktu terrorystycznego, posiadanie broni w celach terrorystycznych, zmowa w celu dokonania ataku terrorystycznego oraz propagowanie ideologii grupy terrorystycznej.

Zgodnie z jordańskim ustawodawstwem dotyczącym zwalczania terroryzmu najpoważniejszy zarzut — dokonanie aktu terrorystycznego, który doprowadził do śmierci — w przypadku skazania może być karany karą śmierci.

Po ataku Jordania przeprowadziła uderzenia na „organizacje terrorystyczne” w Syrii i oświadczyła, że zlikwidowała ponad 20 ekstremistów. Według publikacji uderzenia wywołały krótkotrwały kryzys dyplomatyczny między Jordanią a Syrią.

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