Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że czwarty tankowiec naftowy uderzył w minę i stanął w ogniu w Cieśninie Ormuz. Według strony irańskiej statek próbował opuścić cieśninę południową trasą, którą IRGC określił jako nieautoryzowaną.

Oświadczenie IRGC

Jak podaje Anadolu Agency, supertankowiec przewoził ponad 2 mln baryłek ropy naftowej. Służba prasowa marynarki IRGC twierdzi, że załoga zignorowała wielokrotne ostrzeżenia radiowe, by nie korzystać z południowego przejścia przez strategiczny szlak wodny.

Według wersji IRGC po uderzeniu w minę doszło do silnej eksplozji, a statek stanął w ogniu. Irańscy wojskowi oświadczyli również, że od początku piątku był to już czwarty przypadek pożaru na tankowcu w Cieśninie Ormuz.

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Komunikat UKMTO

Wcześniej brytyjskie United Kingdom Maritime Trade Operations poinformowało, że o 18:00 GMT nieznany pocisk uderzył w statek 40 mil morskich na południe od irańskiej wyspy Lawan. Według UKMTO trafił on w lewą burtę i spowodował pożar na pokładzie. Załoga statku była bezpieczna, a wpływu na środowisko nie odnotowano.

Nie wiadomo, czy komunikat UKMTO dotyczy tego samego statku, o którym poinformowała marynarka IRGC. W ostatnich tygodniach irańskie władze zgłaszały kilka incydentów z udziałem statków handlowych w Cieśninie Ormuz i w jej pobliżu, w tym możliwe uszkodzenia tankowców przez miny morskie.

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