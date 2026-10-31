31 października Turcja oficjalnie zgłosiła sekretarza generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Feriduna Sinirlioğlu jako kandydata na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na źródła w tureckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

List do organów kierowniczych ONZ

Ambasador Turcji przy ONZ Ahmet Yıldız przekazał przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa list prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana w sprawie zgłoszenia kandydatury Sinirlioğlu. Według agencji dokonano tego zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i rezolucją Zgromadzenia Ogólnego.

Zgłoszenie nastąpiło w obliczu impasu w procesie wyboru. Kolejne nieformalne wstępne głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ tego dnia zakończyło się bez ostatecznego wyniku, podały źródła w tureckim MSZ.

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Procedura wyboru

Aby uzyskać niezbędne poparcie w Radzie Bezpieczeństwa, kandydat potrzebuje co najmniej dziewięciu głosów. Każdy z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa — USA, Chiny, Francja, Rosja i Wielka Brytania — może zablokować kandydaturę, korzystając z prawa weta.

Po osiągnięciu porozumienia w Radzie Bezpieczeństwa kandydaturę musi zatwierdzić Zgromadzenie Ogólne ONZ. Agencja zauważa, że ten etap jest zazwyczaj uznawany za formalność. Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa wygasa 31 grudnia.

Wśród innych kandydatów wymienionych przez agencję są kostarykańska dyplomatka Rebeca Grynspan, dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi z Argentyny, były prezydent Senegalu Macky Sall, ambasador Gujany przy ONZ Carolyn Rodrigues-Birkett, była przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa z Ekwadoru, była prezydent Chile Michelle Bachelet, ugandyjski polityk i dyplomata Olara Otunnu oraz ekwadorska dyplomatka Ivonne A-Baki.

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