31 октября Турция официально выдвинула генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу кандидатом на должность генерального секретаря ООН. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Письмо руководящим органам ООН

Посол Турции в ООН Ахмет Йылдыз передал председателям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности письмо президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выдвижении кандидатуры Синирлиоглу. По данным агентства, это было сделано в соответствии с Уставом ООН и резолюцией Генеральной Ассамблеи.

Выдвижение состоялось на фоне тупиковой ситуации в процессе отбора. Очередное неофициальное предварительное голосование в Совете Безопасности ООН в тот день завершилось без окончательного результата, сообщили источники в турецком МИД.

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Процедура избрания

Чтобы получить необходимую поддержку в Совете Безопасности, кандидату нужно не менее девяти голосов. Любой из пяти постоянных членов Совета Безопасности — США, Китай, Франция, россия и Великобритания — может заблокировать кандидатуру, воспользовавшись правом вето.

После достижения согласия в Совете Безопасности кандидатура должна быть утверждена Генеральной Ассамблеей ООН. Агентство отмечает, что этот этап обычно считают формальностью. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря.

Среди других кандидатов, перечисленных агентством, — дипломатка из Коста-Рики Ребека Гринспен, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины, бывший президент Сенегала Маки Салл, посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, бывшая председательница Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса из Эквадора, бывшая президент Чили Мишель Бачелет, угандийский политик и дипломат Олара Отунну и эквадорская дипломатка Ивонн А-Баки.

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