10月31日，土耳其正式提名欧洲安全与合作组织秘书长费里敦·辛尔利奥卢为联合国秘书长职位候选人。据阿纳多卢通讯社援引土耳其外交部消息人士报道。

致联合国领导机构的信函

土耳其驻联合国大使艾哈迈德·耶尔德兹向联合国大会和安全理事会主席递交了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安有关提名辛尔利奥卢的信函。该通讯社称，此举是根据《联合国宪章》和联合国大会决议作出的。

此次提名正值遴选进程陷入僵局之际。土耳其外交部消息人士称，当天联合国安理会举行的又一次非正式预备投票未能产生最终结果。

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选举程序

要获得安理会所需的支持，候选人至少需要九票。安理会五个常任理事国中的任何一个——美国、中国、法国、俄罗斯和英国——都可以行使否决权阻止一项候选提名。

在安理会达成共识后，该候选人必须由联合国大会任命。该通讯社指出，这一阶段通常被视为一种形式。现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于12月31日届满。

该通讯社列出的其他候选人包括哥斯达黎加外交官雷贝卡·格林斯潘、来自阿根廷的国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西、塞内加尔前总统马基·萨勒、圭亚那驻联合国大使卡罗琳·罗德里格斯-伯克特、来自厄瓜多尔的联合国大会前主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨、智利前总统米歇尔·巴切莱特、乌干达政治家兼外交官奥拉拉·奥通努，以及厄瓜多尔外交官伊冯娜·A-巴基。

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