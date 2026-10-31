Chiny planują do 2030 roku rozwijać badania archeologiczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, teledetekcji, analizy starożytnego DNA oraz robotów do archeologii podwodnej. Odpowiedni pięcioletni plan w październiku opublikowała chińska Narodowa Administracja Dziedzictwa Kulturowego, informuje South China Morning Post.

AI do rekonstrukcji artefaktów

Naukowcy mają stworzyć wyspecjalizowane modele AI, które za pomocą dużych zbiorów danych będą identyfikować fragmenty znalezisk, dopasowywać fizyczne części obiektów i przeprowadzać ich wirtualną rekonstrukcję. Plan przewiduje również badania nad pochodzeniem i ewolucją człowieka w Azji Wschodniej, w tym nad liczącymi milion lat stanowiskami w północnych Chinach, przystosowaniem ludzi do ekstremalnych warunków Wyżyny Tybetańskiej oraz migracjami ludności Eurazji.

Jako odrębne kierunki wskazano badanie przejścia od paleolitu do neolitu, kształtowania się wczesnej państwowości, rozwoju cesarskich stolic i dawnych szlaków handlowych. Badacze będą kontynuować prace na stanowiskach z epoki brązu, w tym w Sanxingdui w prowincji Syczuan, Erlitou w centralnych regionach kraju oraz Yinxu — stolicy późnej dynastii Shang.

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Badania zatopionych statków

Chiny planują również rozwijać archeologię głębinową w celu badania zatopionych jednostek, które mogą przechowywać informacje o poszczególnych okresach historycznych. Plan na lata 2026–2030 obejmuje stworzenie robotyki podwodnej, sprzętu do nurkowań głębinowych i precyzyjnych narzędzi do wykopalisk na dnie morskim. Będą one wykorzystywane do badania dawnych tras Morskiego Jedwabnego Szlaku.

W kraju ma powstać laboratorium archeologiczne na poziomie krajowym. Wśród projektów infrastrukturalnych wymieniono również Narodowe Muzeum Archeologii Morskiej, budowane w Qingdao, oraz Narodową Bazę Archeologii Podwodnej na Morzu Południowochińskim, uruchomioną w 2023 roku.

Plan przewiduje rozszerzenie współpracy międzynarodowej w Azji, regionach występowania języków austronezyjskich, Himalajach oraz wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku. W basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie chińskie zespoły mają współpracować z instytucjami z Egiptu, Grecji, Arabii Saudyjskiej i Tunezji w zakresie badań podwodnych, ekspedycji głębinowych i ochrony dziedzictwa kulturowego.

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