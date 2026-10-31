中国计划到2030年发展应用人工智能、遥感、古代DNA分析以及水下考古机器人的考古研究。中国国家文物局于10月公布了相应的五年计划，《南华早报》报道。

利用人工智能修复文物

科研人员将创建专门的人工智能模型，利用大数据识别出土发现的碎片，匹配文物的实物部分，并进行虚拟修复。该计划还 предусматривает研究东亚人类的起源和演化，包括中国北方距今百万年的遗址、人类对青藏高原极端环境的适应，以及欧亚大陆人口迁徙。

计划将旧石器时代向新石器时代的过渡、早期国家的形成、帝国都城的发展和古代贸易路线的研究列为独立方向。研究人员将继续在青铜时代遗址开展工作，包括四川省的三星堆、中国中部地区的二里头，以及商朝晚期都城殷墟。

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研究沉船

中国还计划发展深海考古，以研究可能保存有关特定历史时期信息的沉没船只。2026年至2030年的计划包括研发水下机器人、深海潜水设备和用于海床发掘的精密工具。这些设备将用于研究古代海上丝绸之路的路线。

中国将建立国家级考古实验室。基础设施项目还包括正在青岛建设的国家海洋考古博物馆，以及于2023年启用的南海国家水下考古基地。

该计划 предусматривает扩大在亚洲、南岛语系分布地区、喜马拉雅地区以及丝绸之路和海上丝绸之路沿线的国际合作。在地中海和中东地区，中国团队将与埃及、希腊、沙特阿拉伯和突尼斯的机构在水下研究、深海考察和文化遗产保护领域开展合作。

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