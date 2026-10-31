Китай планирует до 2030 года развивать археологические исследования с применением искусственного интеллекта, дистанционного зондирования, анализа древней ДНК и роботов для подводной археологии. Соответствующий пятилетний план в октябре обнародовало Национальное управление культурного наследия Китая, сообщает South China Morning Post.

ИИ для восстановления артефактов

Ученые должны создать специализированные модели ИИ, которые с помощью больших данных будут идентифицировать фрагменты находок, сопоставлять физические части предметов и выполнять их виртуальное восстановление. План также предусматривает исследования происхождения и эволюции человека в Восточной Азии, в частности памятников возрастом в миллион лет на севере Китая, адаптации людей к экстремальным условиям Тибетского нагорья и миграций населения Евразии.

Отдельными направлениями определены изучение перехода от палеолита к неолиту, становления ранней государственности, развития имперских столиц и древних торговых путей. Исследователи продолжат работы на памятниках бронзового века, в частности в Саньсиндуе в провинции Сычуань, Эрлитоу в центральных районах страны и Иньсюе — столице поздней династии Шан.

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Исследование затонувших кораблей

Китай также планирует развивать глубоководную археологию для исследования затонувших судов, которые могут сохранять сведения об отдельных исторических периодах. План на 2026–2030 годы включает создание подводной робототехники, оборудования для глубоководных погружений и точных инструментов для раскопок на морском дне. Их будут применять для изучения древних маршрутов Морского шелкового пути.

В стране должен быть создан археологический лабораторный центр национального уровня. Среди инфраструктурных проектов также упомянуты Национальный музей морской археологии, который строится в Циндао, и Национальная база подводной археологии в Южно-Китайском море, запущенная в 2023 году.

План предусматривает расширение международного сотрудничества в Азии, регионах распространения австронезийских языков, Гималаях, вдоль Шелкового и Морского шелкового путей. В Средиземноморье и на Ближнем Востоке китайские команды должны сотрудничать с учреждениями Египта, Греции, Саудовской Аравии и Туниса в сфере подводных исследований, глубоководных экспедиций и сохранения культурного наследия.

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