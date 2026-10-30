Оман врятував 25 моряків з палаючого танкера у протоці Ормуз — Al Jazeera

Оманські морські служби евакуювали 25 членів екіпажу з судна RITI, яке горіло у протоці Ормуз. Про це повідомляє Al Jazeera.

Евакуація екіпажу

Морський центр безпеки Оману заявив, що судно ходило під прапором Панами. Оманська сторона назвала RITI торговельним судном, тоді як сервіс відстеження MarineTraffic ідентифікував його як танкер для перевезення сирої нафти.

Інцидент стався на тлі повідомлень Ірану про зупинку трьох нафтових танкерів, які, за твердженням Тегерана, намагалися пройти протоку Ормуз «несанкціонованими маршрутами». Чи було судно RITI одним із цих танкерів, не уточнюється.

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Заяви Ірану та США

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що всі три судна перевозили нафту, а одне з них було супертанкером. За твердженням КВІР, два танкери зазнали інцидентів або натрапили на міни та були зупинені у водах на південь від протоки. Згодом КВІР повідомив, що супертанкер із понад 2 млн барелів нафти вибухнув і загорівся під час спроби пройти «несанкціонованим маршрутом».

Іранські військово-морські сили також заявили про знищення безпілотного апарата противника на схід від протоки Ормуз. Тегеран неодноразово застерігав судна від проходу водним шляхом без його дозволу та заявляв про відповідальність за атаки на кораблі. Американські військові заперечують твердження про морські міни: командувач Центрального командування США Бред Купер заявив, що міжнародно визнані основні транзитні маршрути протоки очищені від іранських мін.

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