В ОАЭ остановили утечку нефти с танкера Gem No. 2 — Jerusalem Post

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что утечка нефти с танкера Gem No. 2 остановлена, а новых утечек не зафиксировано. Очистка побережья, затронутого загрязнением, продолжается, сообщает Jerusalem Post.

Загрязнение возле Умм-эль-Кувейна

По данным государственного агентства WAM со ссылкой на Министерство окружающей среды ОАЭ, нефтяной шлейф сосредоточен у побережья северного эмирата Умм-эль-Кувейн. Он частично простирается до прибрежных районов соседних эмиратов Рас-эль-Хайма, Аджман и Шарджа.

В министерстве заявили, что плотность морского загрязнения заметно снизилась. В то же время власти временно закрыли отдельные пляжи и прибрежные зоны в качестве меры предосторожности. Там подчеркнули, что ограничения не обязательно означают наличие загрязнения в каждой закрытой локации.

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Очистка и ремонт судна

Экологические службы проводят полевые обследования, мониторинг и очистку загрязненных прибрежных районов в координации с федеральными и местными органами власти.

Технические команды отремонтировали поврежденные части танкера и восстановили работу части его систем. По данным WAM со ссылкой на Министерство энергетики, они также оценивают целостность конструкции судна, чтобы определить наиболее безопасный способ обращения с ним.

Причину разлива официально не назвали. В то же время источники в сфере судоходства сообщили Reuters, что 9 октября в судно попал снаряд, после чего возник пожар, который позднее потушили. Власти ОАЭ также заявили, что рыба и продукты питания на рынках безопасны для употребления, а меры предосторожности для защиты запасов питьевой воды не повлияют на ее поставки.

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