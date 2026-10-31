В Пакистане убили супругов и двух малолетних детей — Dawn

В городе Скарду в Пакистане неизвестные убили четверых членов одной семьи — супругов и их двух малолетних детей. Полиция рассматривает версию о возможном мотиве, связанном с так называемой честью.

Погибшие и обстоятельства нападения

Как сообщает Dawn, погибшими стали 35-летний Аслам, житель долины Ронду в округе Скарду, его 30-летняя жена Хания, уроженка Парачинара, их четырёхлетний сын Мехди и двухлетняя дочь Дуа Зехра.

По предварительным данным следствия, семью убили в собственном доме возле колонии Мадина в ночь на четверг. Супруги несколько лет назад поженились в Карачи и проживали в городе Скарду.

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Версии следствия и реакция властей

Заместитель генерального инспектора полиции Балтистана Ариф Мохманд заявил, что всех четверых убили острым орудием, которое обнаружили утром в пятницу. Правоохранители проверяют различные версии преступления.

Полиция сообщила, что у семьи не было известных конфликтов с кем-либо. В то же время следователи предполагают возможную причастность родственников женщины. На въездах и выездах из Скарду установили контрольно-пропускные пункты для поиска подозреваемых.

Генеральный инспектор полиции Гилгит-Балтистана поручил региональному офицеру полиции Балтистана провести тщательное расследование, установить мотив убийства и задержать причастных. Главный министр Гилгит-Балтистана также потребовал подробный отчёт. Родственники погибших провели сидячий протест и перекрыли дорогу в районе Гамаба в Скарду, требуя задержания нападавших.

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